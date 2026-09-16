Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге завершился ярким шоу

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, проходящий с 11 по 17 сентября, завершился ярким шоу с участием известных музыкантов, коллективов и именитых дирижеров.
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