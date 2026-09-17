Захарова: Латвия ввела санккции против Овечкина и Кремлева ради внимания

Глава МИД Латвии Байба Браже ввела санкции против хоккеиста Александра Овечкина и президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, чтобы на нее обратили внимание.
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