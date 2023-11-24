Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе

Американский предприниматель Илон Маск на следующей неделе может посетить Израиль и встретиться с премьер-министров Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, сообщает 24 ноября 12-й канал национального телевидения.
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