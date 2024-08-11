Xiaomi раскрыла секретную функцию фитнес-браслета Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 оказался еще функциональнее, чем ожидалось. Компания раскрыла секретную функцию, о которой не было упомянуто на презентации: возможность обмениваться данными о здоровье с другими пользователями в режиме реального времени.
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