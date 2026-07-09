Почему акулы почти никогда не едят людей, хотя могли бы?

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Акулы нападают на людей крайне редко, но страх перед ними сильнее любой статистики. Почему человек не похож на нормальную добычу морского хищника, из-за чего случаются укусы и как не спровоцировать опасную встречу?.