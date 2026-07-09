С миру по нитке...
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Почему акулы почти никогда не едят людей, хотя могли бы?

Акулы нападают на людей крайне редко, но страх перед ними сильнее любой статистики. Почему человек не похож на нормальную добычу морского хищника, из-за чего случаются укусы и как не спровоцировать опасную встречу?.

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