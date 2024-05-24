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Bloomberg: Зеленский примет участие в саммите лидеров G7 и попросит помощи

Bloomberg: Зеленский примет участие в саммите лидеров G7 и попросит помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7 в июне, глава государства намерен вновь попросить помощи у западных стран, в частности, просить у США и ЕС оружие большей дальности.

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