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В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД

В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД

Силовики пресекли подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области. Как сообщили 15 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, у двух задержанных россиян изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства.

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