Пит Кэрролл пройдет собеседование в «Чикаго» на должность главного тренера

Бывший главный тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл приглашен на собеседование в «Чикаго Беарс». Кэрролл работал в «Сихокс» с 2010-го по 2023-й и покинул пост главного тренера по согласованию с владелицей клуба Джоди Аллен, оставшись в клубе в роли советника.
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