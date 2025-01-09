Пит Кэрролл пройдет собеседование в «Чикаго» на должность главного тренера

Бывший главный тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл приглашен на собеседование в «Чикаго Беарс». Кэрролл работал в «Сихокс» с 2010-го по 2023-й и покинул пост главного тренера по согласованию с владелицей клуба Джоди Аллен, оставшись в клубе в роли советника.