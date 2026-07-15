Смертельное падение Porsche в Фонтанку: суд вынес приговор

Пьяный водитель Porsche отправится в колонию после гибели пассажирки в Фонтанке.Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор водителю Porsche Cayenne, который в октябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробил ограждение на набережной и вместе с автомобилем упал в реку Фонтанку.