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Депутат Чаплин: неправильное сжигание мусора на даче грозит штрафом

Депутат Чаплин: неправильное сжигание мусора на даче грозит штрафом

Нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках грозит россиянам внушительными штрафами. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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