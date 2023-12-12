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"МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ": РУССКИЕ РАКЕТЫ ОБНУЛИЛИ ПВО КИЕВА. ГОРОД ВЗДРОГНУЛ РАЗ ДЕСЯТЬ

"МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ": РУССКИЕ РАКЕТЫ ОБНУЛИЛИ ПВО КИЕВА. ГОРОД ВЗДРОГНУЛ РАЗ ДЕСЯТЬ

Утро понедельника выдалось в Киеве очень громким. Город вздрогнул от десятка взрывов. Это русские ракеты нанесли мощный удар возмездия, да такой, что украинская ПВО даже "не чихнула".

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Валерий Ворожищев
Почаще Киев тревожить.
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