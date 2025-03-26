«Зенит» оспорил правильность идентификации спартаковца. ЭСК обязана ответить на такую жалобу

Несмотря на главу 3 положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (в его как первоначальной, так и последней редакции), ЭСК РФС не отреагировала на одну из четырех жалоб «Зенита», оспорившего решения судьи Сергея Иванова в матче со «Спартаком», который завершился победой красно-белых (2:1).
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