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Бывший министр экологии оценил риски для здоровья при отдыхе на Черном море

Бывший министр экологии оценил риски для здоровья при отдыхе на Черном море

Академик Данилов-Данильян: При купании после разлива мазута можно получить ожоги Сложно дать точную оценку рискам для здоровья при отдыхе на Черном море в тех зонах, которые пострадали от разлива мазута, так как загрязнение носит очаговый характер.

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