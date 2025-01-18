Бывший министр экологии оценил риски для здоровья при отдыхе на Черном море

Академик Данилов-Данильян: При купании после разлива мазута можно получить ожоги Сложно дать точную оценку рискам для здоровья при отдыхе на Черном море в тех зонах, которые пострадали от разлива мазута, так как загрязнение носит очаговый характер.
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