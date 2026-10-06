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ИИ-агенты с женским обликом получают зарплату на 10% меньше, чем ассистенты-мужчины

ИИ-агенты с женским обликом получают зарплату на 10% меньше, чем ассистенты-мужчины

Труд ИИ-агентов с женским обликом оплачивается в среднем на 10% ниже, чем аналогичная работа ИИ-ассистентов-мужчин.

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