Аркадий Дворкович: «На выборы президента ФИДЕ я точно не пойду, так как это создаст очень большие риски для организации»

Аркадий Дворкович отказался от участия в выборах главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Дворкович возглавлял ФИДЕ с 2018 и планировал переизбираться на третий срок, но 23 июля был внесен в санкционные списки Евросоюза и приостановил деятельность на посту президента организации.