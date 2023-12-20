Россию можно "победить" за один день. На Западе назвали способ

Да не хрена они не забыли)

Искандер Калибров

Сообщения TV о результатах СВО никак не объясняют нахождение у Украины части отобранных в 2022 году территорий России и наличие огневых позиций Украины в непосредственной близости к Донецку - огневых позиций, регулярно обстреливающих мирное население и жилые кварталы.