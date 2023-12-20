Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    На нары?Даня Милохин план...
  • Надежда Rudi
    Не верю этим данным!Ростовская област...
  • Искандер Калибров
    Сообщения TV о результатах СВО никак не объясняют нахождение у Украины части отобранных в 2022 году территорий России...Россию можно "поб...

Россию можно "победить" за один день. На Западе назвали способ

Россию можно "победить" за один день. На Западе назвали способ

На Западе придуман план, который предполагает "победу" над Россией за один день. Вернее, даже за одну минуту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Галкин
Да не хрена они не забыли)
Ответить
10 час.
Серж Южанин
Ответить
7 час.
Искандер Калибров
Сообщения TV о результатах СВО никак не объясняют нахождение у Украины части отобранных в 2022 году территорий России и наличие огневых позиций Украины в непосредственной близости к Донецку - огневых позиций, регулярно обстреливающих мирное население и жилые кварталы.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх