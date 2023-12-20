На Западе придуман план, который предполагает "победу" над Россией за один день. Вернее, даже за одну минуту.
Россию можно "победить" за один день. На Западе назвали способ
Комментарии
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Виктор Галкин
Да не хрена они не забыли)
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10 час.
Серж Южанин
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7 час.
Искандер Калибров
Сообщения TV о результатах СВО никак не объясняют нахождение у Украины части отобранных в 2022 году территорий России и наличие огневых позиций Украины в непосредственной близости к Донецку - огневых позиций, регулярно обстреливающих мирное население и жилые кварталы.
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1 час.
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