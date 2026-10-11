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Мировое обозрение

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Бессент: Санкции не запрещают США импортировать российский дизель

Бессент: Санкции не запрещают США импортировать российский дизель

Главное в тезисах: Юридический маневр: Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа обладает законными полномочиями для импорта российского дизеля, несмотря на санкции, и оспорил аргументы Конгресса о запрете.

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