Бессент: Санкции не запрещают США импортировать российский дизель

Главное в тезисах: Юридический маневр: Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа обладает законными полномочиями для импорта российского дизеля, несмотря на санкции, и оспорил аргументы Конгресса о запрете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым