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Стали известны лидера списка "Справедливой России - За правду"

Стали известны лидера списка "Справедливой России - За правду"

Общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" (СРЗП) возглавят председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СРЗП.

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