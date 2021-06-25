Стали известны лидера списка "Справедливой России - За правду"

Общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" (СРЗП) возглавят председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СРЗП.