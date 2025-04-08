В Госдуме предложили ввести должность омбудсмена по защите животных: подробности

В России может появиться первый в истории омбудсмен по защите животных. Такую инициативу обсудили депутаты на заседании рабочей группы в Госдуме, где рассматривались новые меры по борьбе с нападениями бездомных собак.
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