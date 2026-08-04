Минобороны Японии приняло опыт конфликта на Украине для анализа

Япония изучает новый опыт ведения боевых действий, опираясь на конфликт на Украине. В "Белой книге" Минобороны впервые рассмотрены массовое применение беспилотников, искусственный интеллект и адаптация техники.
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