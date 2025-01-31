Страна и люди
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Страна и люди

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Боль прибалтов

Боль прибалтов

Знаете, иногда есть такое впечатление, что эстонцы были специально выведены в огромных пробирках какими-то юмористами, которые хотели, чтобы у русских всегда было хорошее настроение.

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Комментарии
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АндрейБорков
По моему этот анекдот еще Михаил Задорнов рассказывал(Царствие ему Небесное). Так вот, получилось, что в доме отключили электроэнергию и люди в лифте застряли межу этажами. Такое иногда случается. В темном лифте народ матерится, нервничает и т.п. Так проходит минут 20-25. И вот когда эти 25 минут прошли, один из застрявших в лифте с сильным эстонским акцентом спрашивает у окружающих - СКАЖЖИТТЕ ПОШАЛЛУЙСТА, А ПОЧЧЕМММУ ЛИФФТ ТАКК МЕДЛЛЕННО ЕДДЕТ? Так, что не согласится с тем, что &quot;...эстонцы были специально выведены в огромных пробирках какими-то юмористами, которые хотели, чтобы у русских всегда было хорошее настроение...&quot; практически НЕ ВОЗМОЖНО! Очень большая вероятность того, что именно так оно и было. На эстонцев, по всей видимости, теория Дарвина не распространяется, это искусственно выведенный заторможённый подвид прямоходящих человекообразных, относящихся к группе &quot;ПРОЕБАЛТЫ&quot;. Почему ПРОЕБАЛТЫ? Все просто, по состоянию на конец 1991 года в Эстонии, Литве и Латвии, которые тогда назывались ПРИБАЛТИКОЙ, было практически все, включая машиностроение, приборостроение, автопром, судостроение, энергетику, химию с физикой и т.д. Что у них было через 10 лет, то есть в 2001 году? А было у них в 2001 году из перечисленного выше только индейская национальная изба, ФИГ-ВАМ называется! И как же так получилось? Объяснение этому явлению весьма простое - ПРОЕБА....И они все это! Соответственно смена названия Прибалтика на ПРОЕБАЛТИКА законна, обоснована и отражает суть произошедшего.
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