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Бастрыкин взял на контроль дело о долгострое на улице 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле

Бастрыкин взял на контроль дело о долгострое на улице 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле

Строительство многоквартирного дома началось еще в 2015 году, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, связанного с долгостроем на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 52, в Барнауле.

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