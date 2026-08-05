Бастрыкин взял на контроль дело о долгострое на улице 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле

Строительство многоквартирного дома началось еще в 2015 году, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, связанного с долгостроем на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 52, в Барнауле.