«Нужно остановить беспредел»: депутат призвал к жестким мерам в отношении мигрантов

Любые нарушения, совершенные мигрантами, будут караться в России максимально сурово. Нужно начать рассматривать нелегальное нахождение иностранца на территории нашей страны рассматривать как отягчающее обстоятельство при совершении любого правонарушения, а не только тогда, когда мигранты идут на уголовные преступления.
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