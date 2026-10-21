По статистике, к 50 годам заметные признаки облысения есть более чем у половины мужчин. Сегодня самые расторопные едут в Турцию на пересадку, но, вполне возможно, у местных специалистов в будущем заметно поубавится работы: ученые изобрели таблетку, которая показала положительные результаты в тестах.
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А как эта волшебная таблетка может определить, что волосы должны вырасти именно на голове?