По статистике, к 50 годам заметные признаки облысения есть более чем у половины мужчин. Сегодня самые расторопные едут в Турцию на пересадку, но, вполне возможно, у местных специалистов в будущем заметно поубавится работы: ученые изобрели таблетку, которая показала положительные результаты в тестах.