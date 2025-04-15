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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На PC выйдет Agni: Village of Calamity – инди игра в стиле классических Resident Evil

На PC выйдет Agni: Village of Calamity – инди игра в стиле классических Resident Evil

На PC выйдет Agni: Village of Calamity – инди игра в стиле классических Resident EvilКомпания Separuh Interactive в настоящее время работает над новой игрой в жанре хоррор, вдохновлённой Resident Evil, под названием Agni: Village of Calamity.

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