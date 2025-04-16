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Трамп: доходы США от пошлин бьют рекорды, инфляция и цены падают

Трамп: доходы США от пошлин бьют рекорды, инфляция и цены падают

По заявлению Дональда Трампа, США извлекают "рекордные" доходы благодаря пошлинам. На фоне этого, в стране наблюдается снижение цен на товары и инфляции, что свидетельствует о положительных экономических изменениях.

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