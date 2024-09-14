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Несекретные материалы

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Запад опоздал: самолеты ВС России уже перемещены за пределы досягаемости Storm Shadow и ATACMS – FT

Запад опоздал: самолеты ВС России уже перемещены за пределы досягаемости Storm Shadow и ATACMS – FT

Медленное принятие решение о разрешении бить дальнобойными ракетами по России может свидетельствовать как о страхе Запада перед задержавшимся возмездием Москвы, также это может быть тактическая уловка, чтобы позволить противоположной стороне подготовиться и минимизировать риск и последствия.

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