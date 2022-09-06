Золото останется надежной защитой от инфляции

Инфляция продолжает оставаться доминирующей темой на финансовых рынках. Как чувствуют себя инвесторы? Ответ аналитика Фолкера Хеллмейера однозначен: текущая ситуация для инвесторов невероятно сложная, и на рынках превалирует подавленное настроение.
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