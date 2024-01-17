КС отказывается пересматривать закон об иноагентах

Конституционный суд отказался пересматривать закон об иноагентах Суд отказал в рассмотрении жалобы «Институту права и публичной политики», который оспаривал применение закона об иноагентах по отношению к научной деятельности.
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