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Закон и Порядок

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  • salnikovoleg salnikov
    https://dzen.ru/a/ZafpSmNn2Wb8avGv  Прочти это. Жаль, что не с твоими родственниками это проделали кашлачные дикари.Методичка кремлеб...
  • Владимир Байков
    С какого перепугу на территории России какие то землячества ,диаспоры. Всех гнать в родные кишлаки и аулы и там ишака...Азербайджанцы пот...
  • Владислав Владислав
    Правильно!Азербайджанцы пот...

КС отказывается пересматривать закон об иноагентах

КС отказывается пересматривать закон об иноагентах

Конституционный суд отказался пересматривать закон об иноагентах Суд отказал в рассмотрении жалобы «Институту права и публичной политики», который оспаривал применение закона об иноагентах по отношению к научной деятельности.

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