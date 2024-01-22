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Учительница оскорбила подростка во время конфликта в школе в Братске

Учительница оскорбила подростка во время конфликта в школе в Братске

В школе Братска учительница оскорбила ученика. Председатель комитета по образованию администрации города Оксана Ефимова заявила, что в ситуации разберутся и примут меры.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
На  чьей  вы  стороне  ?  На  стороне некоторых  выродков-дебилов  -нерадивых  школьников  ,  которые  издеваются  над  учителями...  И  уже  из  оружия  стреляют  в  школах...Учитель  в  школе  прав ,  а  не  некоторые  выродки  -  детки !
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12 час.
Михаил Мамонов
учитель точно не виноват в этой конкретной ситуации. просто ученик выродок неоднократно нарушающий учебный процесс . и не нужно ни в коем случае извиняться . ученика отчислить из школы а родителей привлечь за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
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4 час.
Михаил Мамонов
в Белоруси был подобный случай конфликта ученика и учителя . там даже чинуши от образования уволили педагога и извинялись перед малолетним подонком и его родителями . но слава богу эта дичайшая история дошла до Батьки . Лукашенко сразу встал на сторону простого учителя. многие чинуши от образования лишились работы. Педагога же восстановили на работе с принесением извинений от министерства образования. К родителям же отморозка применили меры дисциплинарного характера и к ученику соответственно тоже.  ВОТ КАКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ конец этой истории .
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4 час.

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