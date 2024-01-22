Учительница оскорбила подростка во время конфликта в школе в Братске

На чьей вы стороне ? На стороне некоторых выродков-дебилов -нерадивых школьников , которые издеваются над учителями... И уже из оружия стреляют в школах...Учитель в школе прав , а не некоторые выродки - детки !

учитель точно не виноват в этой конкретной ситуации. просто ученик выродок неоднократно нарушающий учебный процесс . и не нужно ни в коем случае извиняться . ученика отчислить из школы а родителей привлечь за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Михаил Мамонов

в Белоруси был подобный случай конфликта ученика и учителя . там даже чинуши от образования уволили педагога и извинялись перед малолетним подонком и его родителями . но слава богу эта дичайшая история дошла до Батьки . Лукашенко сразу встал на сторону простого учителя. многие чинуши от образования лишились работы. Педагога же восстановили на работе с принесением извинений от министерства образования. К родителям же отморозка применили меры дисциплинарного характера и к ученику соответственно тоже. ВОТ КАКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ конец этой истории .