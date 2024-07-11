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Lego сделали кирпичики из метеоритной пыли. Из них можно строить на Луне

Lego сделали кирпичики из метеоритной пыли. Из них можно строить на Луне

Lego выпустила строительные кирпичики из метеоритной пыли для строительства на ЛунеLEGO, в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, выпустила строительные кирпичики из метеоритной пыли, которые можно использовать для строительства на Луне.

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