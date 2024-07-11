Lego сделали кирпичики из метеоритной пыли. Из них можно строить на Луне

Lego выпустила строительные кирпичики из метеоритной пыли для строительства на ЛунеLEGO, в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, выпустила строительные кирпичики из метеоритной пыли, которые можно использовать для строительства на Луне.
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