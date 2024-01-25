Синоптик Вильфанд: в Москве и некоторых регионах РФ ожидаются погодные аномалии

На территории некоторых регионов России наблюдаются погодные аномалии. В том числе – в Москве, где накануне температура воздуха превысила норму на 5,3 °C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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