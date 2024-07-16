Половина украинцев считает, что уклонистом быть не стыдно и выступает за переговоры с Россией

На Украине набирает силу «прогрев» общественного мнения на предмет «смены концепции» с войны за границы 1991 года на переговоры с РФ о замирении с учетом сложившихся по итогам двух с половиной лет боевых действий реалий.
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