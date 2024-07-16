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Половина украинцев считает, что уклонистом быть не стыдно и выступает за переговоры с Россией

Половина украинцев считает, что уклонистом быть не стыдно и выступает за переговоры с Россией

На Украине набирает силу «прогрев» общественного мнения на предмет «смены концепции» с войны за границы 1991 года на переговоры с РФ о замирении с учетом сложившихся по итогам двух с половиной лет боевых действий  реалий.

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Комментарии
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tsan tsan
Интересно, почему украинцы решили, что Россия будет вести переговоры  &quot; о замирении на основе сложившихся реалий&quot;, а не на основе объявленных целей СВО ?
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21 час.
Иван Петров
&quot;Переговоры&quot; начнутся тогда, когда решит Россия. Когда У будет очищена от фашистско-бандеровской сволочи , НАТО залезет в свой угол и Зе повесят за преступления против человесности и своего народа
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21 час.

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