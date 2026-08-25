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Дивеев о 0:2 от «Спартака»: «После таких игр хочется закрыться и забросить всю медиаактивность. Но я должен поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не ищем оправданий»

Защитник « Зенита »  Игорь Дивеев обратился к болельщикам после поражения от « Спартака » в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:2).

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