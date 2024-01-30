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Тренер Камельзон связал проигрыш Медведева в матче с Синнером с переутомлением

Тренер Камельзон связал проигрыш Медведева в матче с Синнером с переутомлением

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал проигрыш российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче турнира Большого шлема Australian Open с итальянцем Янником Синнером.

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