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Рязанские новости

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В Рязанской области 1 сентября ожидается туман

В Рязанской области 1 сентября ожидается туман

В Рязанской области 1 сентября ожидается туман с видимостью 200-500 метров, водителям рекомендуют соблюдать осторожность.

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