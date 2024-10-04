В Челябинской области иномарка сбила «слепой» питбайк с подростками

В Каслинском районе двое школьников пострадали в ДТП. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 3 октября, в поселке Вишневогорск Каслинского района.
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