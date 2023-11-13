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Мировое обозрение

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Неудачи Apple в Китае увеличили капитализацию Xiaomi на $20 млрд

Неудачи Apple в Китае увеличили капитализацию Xiaomi на $20 млрд

С июньского минимума, как сообщает Bloomberg, акции китайского производителя электроники Xiaomi выросли в цене более чем на 60 %, увеличив капитализацию на $20 млрд и превратив эмитента в лучшего участника индекса Hang Seng Tech.

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