Поговорили с Калевской Алевтиной, создательницей бренда нижнего белья KAILY Lingerie. Как пришла мысль открыть свой бренд нижнего белья? Сначала пришла мысль просто что-то открыть свое.
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Поговорили с Калевской Алевтиной, создательницей бренда нижнего белья KAILY Lingerie. Как пришла мысль открыть свой бренд нижнего белья? Сначала пришла мысль просто что-то открыть свое.
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