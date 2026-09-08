Название сериала: Великий сыщик Филинта Оригинальное название: Filinta / Страна: Турция Жанр: история Год: 2014 Всего серий: 14 Всего сезонов: 2 Качество: WEB-DLRip Перевод: Кузнецов Актеры: Джем Учан;Онур Туна;Gökhan Bozkurt;Камиль Гюлер;Хакан Юфкаджигил;Угур Йылдыран;Хакан Курташ;Бекир Озтурк;Нур Феттахолу;Эмре Джанполат Режисеры: Сюлейман Мерт Оздемир;Осман Кая;Ömer Gökhan Erkut;Кудрет Сабанджи;Gökhan Erkut Продюсеры: Burhan Ozkan;Юсуф Эсенкал;Сердар Огретиджи;Бюлент Тургут;Бурхан Озкан;Umit Ozer;Yasin Acikgoz;Бурак […] Сообщение Великий сыщик Филинта / Filinta турецкий сериал 2014 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.