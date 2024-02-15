Как жители Смоленска относятся к празднику Дня всех влюбленных

14 февраля – День всех влюбленных, праздник, о котором спорят столько, сколько он существует. Одни считают, что он ничем и никак не относится к нашей культуре, а другие регулярно проводят акции, посвященные этой дате.
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