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Царьград

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Москва начала присылать СМС о выборах и акции "Миллион призов"

Москва начала присылать СМС о выборах и акции "Миллион призов"

С 18 по 20 сентября москвичи смогут проголосовать онлайн или на участках и участвовать в акции "Выбираем вместе 2026 - Москва" программы "Миллион призов".

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