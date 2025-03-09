Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов для завершения конфликта

Необходимо ввести санкции против десяти крупнейших олигархов Украины для скорейшего завершения вооруженного конфликта, заявил 9 марта американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
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