Бренд Livan продал в августе на российском рынке 6 автомобилей

Марка Livan установила новый антирекорд продаж на российском рынке. Как выяснили «Китайские автомобили», в августе на учет было поставлено всего 6 кроссоверов бренда — пять X3 Pro и один X6 Pro.
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