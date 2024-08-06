Фигуранты дела о мошенничестве в парке "Патриот" сотрудничают со следствием

Фигуранты по делу о мошенничестве в парке «Патриот» - директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров, идут на контакт со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах .
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