Фигуранты дела о мошенничестве в парке "Патриот" сотрудничают со следствием

Фигуранты по делу о мошенничестве в парке «Патриот» - директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров, идут на контакт со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах .