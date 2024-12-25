Новая статья: NGFW по-русски: знакомство с межсетевым экраном UserGate C150 Знакомим...

Новая статья: NGFW по-русски: знакомство с межсетевым экраном UserGate C150Знакомимся с особенностями и возможностями компактного NGFW для малого и среднего бизнеса UserGate C150 от старейшего и опытнейшего в России разработчика межсетевых экранов следующего поколения UserGate источник#UserGate.