НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Ламело Болл набрал 36 очков, 9 подборов и 8 передач в победном матче с «Бостоном»

Ламело Болл набрал 36 очков, 9 подборов и 8 передач в победном матче с «Бостоном»

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл помог команде добиться победы в матче с «Бостоном» (121:118 ОТ). Болл записал на свой счет 36 очков (личный рекорд в сезоне), 9 подборов и 8 передач при 15 из 27 с игры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх