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Шеф Пентагона Остин обсудит с союзниками по НАТО поставки Украине систем ПВО, противотанковых комплексов, артиллерии и боеприпасов

Шеф Пентагона Остин обсудит с союзниками по НАТО поставки Украине систем ПВО, противотанковых комплексов, артиллерии и боеприпасов

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудит с союзниками по Североатлантическому альянсу передачу киевской стороне систем ПВО, противотанковых комплексов, артиллерии и снарядов.

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