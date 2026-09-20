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"Блокировали проезд": полиция в Барнауле ведет проверку на предмет срыва голосования "надомников"

"Блокировали проезд": полиция в Барнауле ведет проверку на предмет срыва голосования "надомников"

20 сентября представители КПРФ якобы попытались сорвать голосование вне избирательных участков под Барнаулом – в селе Березовка представители партии заблокировали автомобиль, в котором члены избиркома везли бюллетени участникам надомного голосования.

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