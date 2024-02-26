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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Валютный рынок Китая: стабильный старт

Валютный рынок Китая: стабильный старт

На рынке облигаций Китая в январе наблюдалось чистое увеличение иностранных активов на 27 млрд юаней ($3,75 млрд), что позволило сохранить соответствующий приток капитала на рекордно высоком уровне, сообщило 23 февраля, в пятницу, Государственное валютное управление.

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